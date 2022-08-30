Украинские войска атаковали ЗАЭС четырьмя беспилотниками

Украинская армия 29 августа применила четыре ударных беспилотника по территории Запорожской АЭС, сообщило Минобороны России. Все дроны были перехвачены российскими средствами. Обошлось без разрушений и жертв.

Отмечается, что один из сбитых беспилотников упал на крышу здания спецкорпуса №1 ЗАЭС, в котором хранится ядерное топливо американского производства и твердые радиоактивные отходы.

Кроме того, по данным Минобороны РФ, за минувшие сутки украинская артиллерия выпустила по территории атомной станции два снаряда, разорвавшиеся в непосредственной близости от спецкорпуса № 1. Обстрел велся с огневых позиций артиллерии ВСУ в районе Марганца Днепропетровской области. Ответным огнем ВС РФ огневая точка была подавлена.

«Радиационная обстановка на Запорожской АЭС остается в норме», – добавили в российском военном ведомстве.

Ранее сообщалось, что миссия МАГАТЭ во вторник, 30 августа, прибыла в Киев, откуда отправится на Запорожскую АЭС. Пока экспертов заселили в один из киевских отелей. Когда именно специалисты отправятся на ЗАЭС, не уточняется.

Надо отметить, что территория атомной станция в последнее время практически ежедневно подвергается обстрелам со стороны украинских военных.

ВСУ утром 30 августа вновь обстреляли территорию ЗАЭС и жилые кварталы Энергодара. Два попадания зафиксированы у хранилища отработанного топлива.

Москва, Наталья Петрова

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