ВСУ лишились очередной части переданных союзниками вооружений. В районе Андреевки Херсонской области ВС РФ разбили огневой взвод гаубиц М777 американского производства, рассказали в Минобороны РФ.

За сутки российские силы уничтожили еще и восемь складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов ВСУ. Также разбиты четыре пункта управления украинскими подразделениями, два пункта управления беспилотниками около Часова Яра и Артемовска в Донецкой Народной Республике.

Российские средства ПВО сбиты восемь украинских беспилотников, перехвачена баллистическая ракета «Точка-У» и 48 снарядов РСЗО. Специалисты министерства установили, что 44 из них были выпущены из установок HIMARS, прибывших на Украину из США. А в районе Антоновского моста ПВО уничтожила две противолокационные ракеты AGM-88 HARM также американского производства.

За сутки ВС РФ уничтожили живую силу и военную технику ВСУ в 144 районах. В том числе, под высокоточный удар попал пункт размещения 93-й механизированной бригады ВСУ в районе Часова Яра. Киевский режим лишился более 100 националистов и 15 единиц военной техники. Подразделения 72-й механизированной бригады понесли большие потери под Артемовском и бежали с боевых позиций в тыл.

Вашингтон исправно снабжает Киев вооружением, одобряя все новые пакеты военной помощи. В конце августа активно прорабатывался вопрос поставки на Украину американских истребителей. Пентагон признал, что на создание механизма доставки могут уйти годы, а пока специалисты из Штатов отправили на Украину адаптированные для истребителей МиГ-29 ракеты HARM.

Москва, Наталья Рязанова

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