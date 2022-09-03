ВС РФ уничтожили переданную ВСУ из США установку HIMARS

Российские силы разбили пусковую установку реактивной системы залпового огня HIMARS американского производства в районе Константиновки в Донецкой Народной Республике. Вместе с РСЗО уничтожены машина подвоза боеприпасов и боевой расчет из 30 человек, рассказали в Минобороны РФ.

За сутки поражены 53 артиллерийских подразделения на огневых позициях, шесть складов боеприпасов в Николаевской, Запорожской и Харьковской областях, в ДНР. Также уничтожено хранилище топлива 60-й пехотной бригады ВСУ в районе Краматорска.

Российские войска поразили живую силу и военную технику ВСУ в 157 районах. Так, высокоточным оружием ВКС России уничтожено более ста боевиков и 14 единиц техники в пункте временной дислокации тактической группы 95-й десантно-штурмовой бригады в Славянске. Еще 120 военных и 11 единиц военной техники разбиты под Константиновкой в ДНР, в пункте размещения 93-й механизированной бригады ВСУ.

«Российскими средствами ПВО сбиты три беспилотника, три тактические ракеты «Точка-У», 60 снарядов РСЗО: 44 из установки HIMARS, 12 – из «Ольхи», 4 – из «Урагана», – добавил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

Напомним, за последние две недели ВС РФ совместно с силами ДНР и ЛНР взяли под контроль крупный узел обороны ВСУ в населенном пункте Пески.

Москва, Наталья Рязанова

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