Шойгу раскрыл цель «контрнаступления» Украины на юге

Глава Минобороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании заявил, что украинская армия продолжает попытки наступления на Николаево-Криворожском направлении. По его словам, ВСУ несут значительные потери. Посредством «контрнаступления» Киев хочет создать иллюзию способности противостоять российским вооруженным силам, заявил министр обороны.

«Подчеркну, что данная акция спланирована офисом Зеленского с единственной целью – создать у западных кураторов иллюзию способности ВСУ вести наступление», – сказал Шойгу на селекторном совещании в пятницу, 2 сентября. Об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны.

Министр обороны также заявил, что за последние две недели ВС РФ совместно с силами ДНР и ЛНР взяли под контроль крупный узел обороны Вооруженных сил Украины в населенном пункте Пески. По его словам, российская армия взломала эшелонированную и подготовленную в инженерном отношении оборону ВСУ.

По словам Шойгу, при отступлении украинские войска оставили большое количество оружия и раненых. «Всем пострадавшим российские военные медики оказали квалифицированную медицинскую помощь», – сказал он.

«На херсонско-николаевском направлении в районе Александровки наши войска вышли к административной границе Николаевской области. Освобожден населенный пункт Благодатное», – сообщил Шойгу.

Глава Минообороны также заявил, что в ходе военной спецоперации на Украине в августе поражены 174 пункта управления бригадного и батальонного звеньев ВСУ, уничтожена 601 единица тяжелого вооружения и артиллерийских систем, в основном западного производства.

«Сбито 19 самолетов, 6 вертолетов и 188 беспилотных летательных аппаратов, перехвачено 226 реактивных снарядов HIMERS», – добавил Шойгу.

Кроме того, как отметил министр, в ходе СВО уничтожен 2 831 иностранный наемник. «На фоне высоких потерь ВСУ отмечается снижение притока иностранных наемников. С начала спецоперации их число сократилось более чем в 3,5 раза», – заявил Шойгу.

В завершение глава Минобороны подчеркнул, что ВС РФ продолжат освобождение Донбасса и «создание условий, гарантирующих безопасность Российской Федерации».

Москва, Наталья Петрова

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