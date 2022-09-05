Володин посоветовал украинкам бежать от мобилизации за границу

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин посоветовал жительницам Украины покинуть страну до начала их воинского учета. По его мнению, лучше уехать за границу, чем отправиться «на убой».

Киевский режим объявил с 1 октября введение воинского учета для женщин ряда профессий. Специалисты в области медицины, фармации, химии, биологии психологии и еще девяти специальностей должны будут обратиться в военкоматы. Новая мера коснется, в том числе, женщин с маленькими детьми и беременных.

Володин отметил, что нововведение не затронет жен украинских олигархов и первую леди Украины, которые уже покинули страну и находятся за границей. Спикер посоветовал рядовым украинкам поступить также.

«Пока у женщин Украины есть возможность покинуть страну, воспользуйтесь ею и переезжайте в любое другое государство, иначе всё это закончится мобилизацией и вас отправят на убой», – написал политик в своем телеграм-канале.

Он напомнил, что Запад требует от Киева продолжения конфликта и не считается с жертвами.

«Вашингтон и Брюссель требуют от Зеленского вести войну до последнего украинца. Для них и женщины – всего лишь расходный материал», – добавил Володин.

Мужчинам призывного возраста запрещено покидать Украину, но власти анонсировали программу «Командировка», позволяющую уйти от призыва. Украинским мужчинам разрешат выезд за границу на семь дней при оплате 200 тыс. гривен. Власти обещали вернуть деньги после возвращения в страну в срок, в противном случае их заберут в казну.

Москва, Наталья Рязанова

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