Киевский режим прекратил попытки наступления на Николаево-Криворожском направлении из-за больших потерь. Российские силы приняли меры для уничтожения резервов ВСУ в этой местности и разбили склад украинской артиллерии.

«В районе населённого пункта Перемога Николаевской области ВКС России уничтожен склад боеприпасов 406-й артиллерийской бригады ВСУ. Всего на Николаево-Криворожском направлении противник за сутки потерял более 150 военнослужащих, четыре танка, шесть БМП и пять других бронемашин, два пикапа с крупнокалиберными пулеметами», – рассказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Остатки 57-й мотопехотной бригады бежали с позиций около Белой Криницы в Херсонской области и Великого Артаково в Николаевской. Причина – большие потери.

ВС РФ высокоточными ударами разбили пункт управления 24-й механизированной бригады в районе Оленовки в Николаевской области. ВСУ лишилась военных и техники 46-й аэромобильной бригады под Белогоркой, Сухим Ставком и Андреевкой в Херсонской области, 61-й пехотной бригады около Висунска и Явкино в Николаевской области. Российские истребители и ПВО сбили МиГ-29 и Су-25 воздушных сил Украины.

Однако киевские режим не отказался от провокаций в Энергодаре. В результате трех артиллерийских обстрелов была повреждена трансформаторная станция, и город остался без света. Снаряды были выпушены со стороны поселений Ильинка и Марганец. Российские военные засекли источник обстрела, и артиллерия подавила огневые средства противника.

Москва, Наталья Рязанова

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