Истребители ВКС России сбили штурмовик Су-25 воздушных сил Украины в районе Константиновки Николаевской области. Благодаря российским системам ПВО киевский режим также лишился 13 беспилотников за сутки, сообщили в Минобороны РФ.

ПВО также сбили баллистическую ракету «Точка-У» в районе Раковки в Херсонской области, перехватили в воздухе 19 снарядов РСЗО, из которых 16 были выпущены из установок HIMARS американского производства.

Уничтожены шесть складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в Запорожской, Харьковской, Николаевской областях и Донецкой Народной Республике. Разбито 51 артиллерийское подразделение, под Белой Криницей в Николаевской области уничтожена пусковая установка ЗРК «Бук-М1», а в районе Маломихайловки Днепропетровской области – радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей.

Поражены шесть пунктов управления ВСУ, живая сила и военная техника ВСУ в 167 районах. Так, на Николаево-Криворожском направлении под удар попали пункты управления 63-й механизированной бригады ВСУ в районе поселения Березнеговатое. Уничтожены военные и техника 46-й аэромобильной, 57-й мотопехотной и 28-й механизированной бригад ВСУ в Херсонской и Николаевской областях.

ВКС России высокоточными ударами разбили пункты размещения 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ под Славянском и 81-й аэромобильной бригады около Краматорска. Украинские силы лишились 120 военнослужащих, 15 единиц бронированной и автомобильной техники.

59-я мотопехотная бригада была обстреляна на позициях под Украинкой, Зелёным Гаем и Новогригорьевкой в Николаевской области. Из-за больших потерь украинские военные отказались выполнять приказы и бежали с тыл.

За сутки на Николаево-Криворожском направлении ВСУ лишились более 190 военнослужащих, двух танков, шести БМП и пяти других бронемашин, семи пикапов с крупнокалиберными пулеметами.

По данным МО РФ, Киев уже вторые сутки не предпринимает попыток контрнаступления после недавнего провала.

Москва, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»