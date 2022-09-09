В Энергодаре отбили третью попытку ВСУ высадить десант

Третья попытка украинских боевиков высадить десант под Энергодаром провалилась, заявил глава военного-гражданской администрации города Александр Волга. Перед этим ВСУ перебили электрические сети, оставив город без света.

Десант прибыл со стороны Днепропетровской области и попытался пробиться в поселок в 10 км от Энергодара.

«Была очередная попытка прорыва десанта со стороны Никополя в направлении Каменки-Днепровской. Удар успешно отражен», – сказал Волга в беседе с «Интерфаксом».

В ночь на 9 сентября украинские силы нанесли артиллерийский удар по подстанции «Луч», а около 01:00 часов мск появился десант. Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов уточнил, что после удара возникли проблемы с электричеством и водоснабжением.

«После очередного обстрела со стороны боевиков ВСУ произошло массовое отключение электроэнергии в Энергодаре, Мелитополе и Бердянске. Проблемы не только с подачей электроэнергии, но также со связью и водоснабжением», – написал он в своем телеграм-канале.

Электроснабжение в Энергодаре пока не восстановлено, добавил Волга.

3 сентября лодки с украинским десантом двигались от Каневского и Лысогорки вниз по течению Днепра сразу в три точки: в район Васильевки, Днепрорудного и Энергодара. Была поднята авиация, и десанту дали отпор.

Энергодар, Наталья Рязанова

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