Попытка ВСУ высадить десант в Запорожье провалилась

Киевский режим отправил десант в освобожденные районы Запорожской области, но ему дали отпор, заявил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.

По данным ВГА, лодки с украинским десантом двигались от Каневского и Лысогорки вниз по течению Днепра сразу в три точки: в район Васильевки, Днепрорудного и Энергодара.

«После подтверждения информации о движении в ночное время большого количества лодок с нашей стороны была поднята авиация. Работали вертолёты Ка-52», – написал Рогов в своем телеграм-канале.

Он добавил, что подробности операции озвучит Минобороны РФ.

Ранее Рогов сообщил, что на юг от подконтрольных Киеву территорий выдвинулись не менее 20 быстроходных лодок с большим количеством вооруженных людей.

Киевский режим 1 сентября также предпринял попытку с помощью диверсантов захватить Запорожскую АЭС. Обе диверсионные группы около 60 человек высадились на побережье Каховского водохранилища северо-восточнее ЗАЭС. Российские силы подняли авиацию и дали отпор диверсантам, все нападавшие уничтожены.

Запорожье, Наталья Рязанова

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