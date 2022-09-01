Минобороны РФ: уничтожены украинские диверсанты, пытавшиеся захватить ЗАЭС

Минобороны России сообщило о попытке украинских диверсантов захватить Запорожскую АЭС. Украинские военные, участвовавшие в провокации, уничтожены, отметили в ведомстве.

«Сегодня около 6.00 мск украинские войска двумя диверсионными группами численностью до 60 человек на семи лодках высадились на побережье Каховского водохранилища в трех километрах северо-восточнее Запорожской АЭС и предприняли попытку захвата электростанции», – говорится в сообщении.

В Минобороны добавили, что российскими военными «приняты меры по уничтожению противника, в том числе с применением армейской авиации».

В оборонном ведомстве РФ также сообщили, что украинские войска с 8.00 мск ведут артиллерийский обстрел места встречи миссии МАГАТЭ в районе населенного пункта Васильевка и Запорожской АЭС.

«Четыре снаряда разорвались на удалении 400 метров от первого энергоблока», – сообщает Минобороны.

Ведомство заявило, что киевский режим, устроив провокацию, пытается сорвать прибытие миссии МАГАТЭ на Запорожскую атомную электростанцию.

Ранее сегодня власти Энергодара сообщили о массированном обстреле города со стороны ВСУ и высадке украинского десанта неподалеку от города. В результате ударов погибли три мирных жителя, еще один ранен.

Москва, Наталья Петрова

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