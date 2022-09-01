«Мы начали работать. Отправляемся»: глава МАГАТЭ сообщил о выдвижении на ЗАЭС после задержки

Миссия МАГАТЭ после задержки продолжает двигаться в сторону Запорожской АЭС. Об этом журналистам сообщил глава организации Рафаэль Гросси, объяснив причину задержки.

«Наша передовая группа по безопасности миссии утром отправилась на проверку. И они подтвердили, что ситуация напряженная. Но мы приняли решение о том, что выдвигаемся. Но были вынуждены вернуться. Но мы должны двигаться. Прямо сейчас. Я только что общался с региональным военным командованием. Он сам набрал меня, чтобы согласовать это. Мы начали работать. Отправляемся», – сказал директор МАГАТЭ, чьи слова приводят украинские СМИ.

Предполагается, что миссия прибудет на станцию через 3 часа.

В свою очередь, глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что основная часть миссии МАГАТЭ во главе с руководителем организации проходит через блокпост на освобожденную территорию и через считанные минуты отправится в сторону Запорожской АЭС, передает «Прайм».

Ранее глава военно-гражданской администрации Энергодара Александр Волга заявил, что миссия МАГАТЭ проехала на подконтрольную России территорию Запорожской области. «Миссия МАГАТЭ прошла пункт пропуска в Васильевке. В течение часа уже ожидаем их в городе», – сообщил Волга в телеграм-канале администрации.

С утра ВСУ вели массированный обстрел Энергодара и места встречи международных экспертов с российскими силами и администрацией города. В день визита инспекции МАГАТЭ Киев также попытался захватить контроль над Запорожской АЭС. Минобороны России сообщило о провале двух попыток украинских диверсантов штурмовать ЗАЭС. Ведомство подчеркнуло, что Киев устроил провокацию, чтобы сорвать визит миссии МАГАТЭ на ЗАЭС.

По последним данным, ситуация в Энергодаре стабилизировалась, обстрелы прекратились, сообщает телеграм-канал «Главное в Энергодаре». «Вероятно, делегация МАГАТЭ прибудет на территорию станции в ближайшее время», – говорится в сообщении. В результате обстрелов город был обесточен. Подача электричества в отдельных районах уже восстановлена.

Москва, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»