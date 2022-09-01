Российские военные потопили две баржи с украинским десантом около ЗАЭС

Российские войска пресекли попытку украинского десанта высадиться рядом с Запорожской атомной станции. Две баржи с диверсантами ВСУ потоплены. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

«Около 7.00 мск подразделениями российских вооруженных сил пресечена попытка высадки в нескольких километрах от Запорожской АЭС в районе населенного пункта Водяное тактического десанта ВСУ на двух самоходных баржах, вышедших из Никополя», – говорится в сообщении.

Российские военные нанесли удар по судам, в результате обе баржи потоплены, отметили в ведомстве.

Ранее сегодня Минобороны России сообщило о попытке ВСУ захватить Запорожскую АЭС. Две диверсионные группы украинской армии численностью до 60 человек в 6.20 мск высадились на побережье Каховского водохранилища в 3 км северо-восточнее Запорожской АЭС. Украинские военные передвигались на семи быстроходных моторных лодках. После высадки они «предприняли попытку захвата» ЗАЭС, отмечало ведомство.

Диверсантов блокировали подразделения Росгвардии, охранявшие атомную станции, и подошедшие к ним на усиление подразделения ВС РФ. «В настоящее время ведется уничтожение диверсионной группы ВСУ с привлечением вертолетов армейской авиации», – уточнило Минобороны РФ. По информации члена совета ВГА Запорожской области Владимира Рогова, уничтожено около 40 украинских боевиков. Позже глава ВГА Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что высадившихся рядом с Запорожской АЭС украинских военных уничтожили.

Добавим, что с раннего утра 1 сентября, по информации Минобороны РФ, ВСУ ведут массированный обстрел территории Запорожской АЭС, города Энергодара и места встречи миссии МАГАТЭ с российскими специалистами в районе населенного пункта Васильевка.

Накануне ВСУ нанесли удар тремя дронами-«камикадзе» по территории ЗАЭС. Все беспилотники были нейтрализованы российскими комплексами РЭБ на подлете к станции, заявило Минобороны, отметив, что два из них упали на крышу учебно-тренировочного центра. Обошлось без пострадавших и разрушений.

Ведомство подчеркивает, посредством крупной провокации с обстрелами и высадкой диверсантов киевский режим хочет сорвать приезд миссии МАГАТЭ на Запорожскую атомную электростанцию.

Напомним, утром 1 сентября делегация МАГАТЭ выехала из Запорожья на Запорожскую АЭС. Сейчас миссия МАГАТЭ находится на блокпосту в Новоалександровке, сообщил Рогов. Движение колонны остановлено», – написал он в Telegram, отметив, что до линии фронта 20 км.

Москва, Наталья Петрова

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