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Четверг, 1 сентября 2022, 10:19 мск

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В районе Энергодара высадился десант ВСУ, идет операция по уничтожению боевиков – власти города

Архив, фото: Минобороны Украины

В районе находящегося под контролем российских военных города Энергодара в четверг утром высадился украинский десант. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации города Александр Волга.

«На данный момент боевики ВСУ обездвижены в районе дачного поселка. Противнику наносится огневое поражение. В ближайшее время операция завершится», – сказал Волга. Российская авиация наносит удары по украинским военным.

Глава Энергодара также сообщил об отмене всех праздничных мероприятий, посвященных Дню знаний.

Добавим, украинские войска продолжают массированный обстрел жилых кварталов Энергодара. «Киевские силы наносят артиллерийские удары по первому и пятому микрорайону Энергодара», – сообщается в телеграм-канале «Главное в Энергодаре». Ранее сообщалось, что в результате утренних ударов по городу со стороны украинских военных погибли три мирных жителя, еще один пострадал.

Член совета ВГА Запорожской области Владимир Рогов считает, что целью высадки десанта ВСУ в районе Энергодара и артударов по городу является срыв визита миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. Он сообщил, что делегация МАГАТЭ выдвинулась из Запорожья в Энергодар, где нахоодится ЗАЭС.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси подтвердил, что миссия организации направляется на Запорожскую АЭС. По его словам, в районе Энергодара усилилась военная активность, «но мы не останавливаемся», передает Reuters.

Накануне эксперты МАГАТЭ прибыли в Запорожье, чтобы оттуда отправиться в Энергодар. ЗАЭС с весны находится под контролем российских военных, а с начала августа практически ежедневно подвергается обстрелам со стороны украинских войск. Москва настояла на приезде экспертов для оценки состояния АЭС и повреждений от артиллерийских атак ВСУ.

Москва, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»

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