Предотвратить ядерную аварию: глава миссии МАГАТЭ обозначил свои задачи

Миссия МАГАТЭ состоит в предотвращении ядерной аварии и сохранении крупнейшей АЭС в Европе. Об этом заявил глава организации Рафаэль Гросс, слова которого цитирует «Прайм» со ссылкой на агентство «Франс Пресс».

«Моя миссия… – это предотвратить ядерную аварию и сохранить крупнейшую атомную электростанцию в Европе», – сказал он.

Ранее стало известно, что команда МАГАТЭ из 14 человек прибыла в город Запорожье примерно в 14:00 по московскому времени.

Энергодар накануне приезда комиссии МАГАТЭ за прошедшие сутки подвергся более 60 украинским ударам беспилотников и артиллерии.

Москва, Светлана Антонова

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