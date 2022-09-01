В Энергодаре три человека погибли при массированном обстреле ВСУ

Три человека погибли в результате массированного обстрела Энергодара с украинской стороны. Повреждены жилые дома, детские сады, медучреждение. Военно-гражданская администрация призвала горожан срочно спрятаться в укрытиях.

«По меньшей мере, трое мирных жителей погибли, один пострадал. Военно-гражданская администрация города Энергодар настаивает – всем гражданам срочно переместиться в укрытие!» – говорится в телеграм-канале ВГА.

Артиллерия начала атаку около 6:00 по московскому времени, снаряды прилетают каждые 3-4 минуты в разные части города. На момент публикации новости был поврежден приемный покой СМСЧ, в детских садах №14 и №15 случились пожары. Еще четыре взрыва произошли в районе ДК «Современник», сильно поврежден жилой дом на улице Воинов-Интернационалистов.

Накануне миссия МАГАТЭ прибыла в город Запорожье, чтобы оттуда отправиться в Энергодар, де находится Запорожская АЭС. Станция с весны находится под контролем российских военных, а с начала августа подвергается регулярным обстрелам со стороны украинских войск. Россия настояла на приезде экспертов для оценки состояния АЭС и повреждений от артиллерийских атак ВСУ.

Энергодар, Наталья Рязанова

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