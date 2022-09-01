Миссия МАГАТЭ прибудет на ЗАЭС в течение часа

Миссия МАГАТЭ проехала на подконтрольную России территорию Запорожской области. Прибытие специалистов на Запорожскую АЭС ожидается в течение часа, заявил глава военно-гражданской администрации региона Александр Волга.

«Миссия МАГАТЭ прошла пункт пропуска в Васильевке. В течение часа уже ожидаем их в городе», – сообщил Волга в телеграм-канале администрации.

Жители Энергодара составили коллективное письмо для специалистов МАГАТЭ. Горожане попросили международных экспертов повлиять на киевский режим, чтобы он перестал обстреливать город и АЭС. Жители освобожденных районов Запорожской и Херсонской областей также подписались под посланием, которое должны переждать миссии власти Энергодара.

«Нам есть что рассказать. Мы предоставим все документы, а также письмо граждан Энергодара, жителей Запорожской и Херсонской областей по поводу того, чтобы миссия МАГАТЭ оказала влияние на правительство Украины с целью недопущения большой катастрофы, которая грозит всему миру в случае нанесения ударов ВСУ по Запорожской АЭС», – пояснил Александр Волга в эфире «Первого канала».

С утра ВСУ ведут массированный обстрел Энергодара и места встречи международных экспертов с российскими силами и администрацией города. В день визита специалистов МАГАТЭ Киев также предпринял попытку захватить контроль над Запорожской АЭС, но Минобороны РФ сообщило о провале украинских диверсантов.

Министерство подчеркнуло, что российская сторона готова обеспечить полную безопасность работы миссии МАГАТЭ на ЗАЭС. Обстановка в районе станции находится под полным контролем российских сил.

Энергодар, Наталья Рязанова

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