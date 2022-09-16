Российские военные уничтожили штаб центра спецопераций «Юг» ВСУ

Вооруженные Силы РФ продолжают проведение специальной военной операции на Украине. Как сообщает Минобороны России, в Николаевской области уничтожен штаб и база подготовки отдельного центра специальных операций «Юг» ВСУ.

ВКС РФ наносят высокоточные удары в нескольких районах Николаевской, Харьковской, Запорожской областях, а также на территории Донецкой Народной Республики.

«В результате ударов потери противника составили более 400 украинских военнослужащих убитыми и раненными, свыше 20 единиц бронетанковой и автомобильной техники. Также уничтожены более трех тысяч боеприпасов к реактивной и ствольной артиллерии различного калибра», – говорится в сообщении оборонного ведомства.

За сутки ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии были поражены девять пунктов управления ВСУ, 65 артиллерийских подразделений, живая сила и военная техника в 234-х районах. Уничтожено восемь складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, сбито пять беспилотников.

Кроме того, российские системы противовоздушной обороны поразили в воздухе 53 снаряда реактивной системы залпового огня «HIMARS» и «Ольха». В районе города Соледар был уничтожен зенитный ракетный комплекс «Оса-АКМ».

Москва, Зоя Осколкова

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