Замглавы Бердянска убит вместе с женой – руководителем горизбиркома

В находящемся под контролем российских сил городе Бердянске Запорожской области убиты замглавы администрации по вопросам ЖКХ Олег Бойко и его жена Людмила Бойко. Она возглавляла городскую территориальную избирательную комиссию по проведению референдума о вхождении в состав России.

О двойном убийстве сообщает городская администрация в своем телеграм-канале. Пара была убита у своего гаража, отметили там.

В настоящее время проводятся следственные действия.

В горадминистрации возложили ответственность за расправуна украинскую сторону. «Киевский режим продолжает свои кровавые преступления на освобожденных территориях», – заявили там.

Ранее сегодня при взрыве в здании Генпрокуратуры ЛНР в Луганске погибли генпрокурор ЛНР Сергей Горенко и его заместитель Екатерина Стегленко.

Напомним, 6 сентября в центре Бердянска был взорван автомобиль коменданта города Артема Бардина. Ему оторвало ноги. Власти города расценили случившееся как теракт, за которым стоит киевский режим.

Москва, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»