Состояние тяжелое: коменданта Бердянска госпитализировали после взрыва

В центре города Бердянска Запорожской области взорван автомобиль коменданта города Артема Бардина, сообщила мэрия города в своем Telegram. Бардин госпитализирован в тяжелом состоянии. Власти города расценили случившееся как теракт, за которым стоит украинская сторона.

Машину взорвали возле здания военно-гражданской администрации города. «В результате подрыва комендант города в тяжелом состоянии госпитализирован в больницу. Врачи оказывают ему необходимую медицинскую помощь», – говорится в сообщении.

В мэрии добавили, что повреждения также получили три гражданских автомобиля, в которых только по счастливой случайности никого не было.

Там заявили, что за взрывом стоят «террористы киевского режима», которые продолжают попытки запугать жителей освобожденных территорий.

Напомним, 26 августа при взрыве возле служебного автомобиля тяжелые ранения получил замначальника ГАИ Бердянска Александр Колесникова. Позже он скончался в больнице. В мэрии назвали основной версией взрыва «теракт с целью покушения на жизни и запугивания мирных жителей Бердянска и беженцев из Мариуполя».

Бердянск, Наталья Петрова

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