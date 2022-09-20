российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 20 сентября 2022, 19:56 мск

Новости Конфликт на Украине

Новости, Кратко, Популярное

«Откладывать нет смысла»: Запорожье присоединится к референдумам ЛДНР и Херсонщины о вхождении в состав России

Референдум по вопросу вхождения Запорожской области в состав России пройдет синхронно с голосованием в народных республиках Донбасса и Херсонщине – с 23 по 27 сентября. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации региона Евгений Балицкий в видеообращении к землякам.

«Сегодня я подписал положение о проведении референдума по вопросу территориальной принадлежности Запорожской области. Он пройдет с 23 по 27 сентября», – сказал глава Балицкий.

При этом он подчеркнул, что местные власти полностью готовы к проведению голосования. «Я абсолютно уверен в том, что момент для принятия такого решения наступил. Откладывать процедуру нет смысла, тут я полностью согласен с нашими общественными деятелями. Технически мы готовы. Безопасность избирательных участков обеспечена. Наши рубежи надёжно защищены российскими военными. Все условия для того, чтобы каждый житель Запорожской области смог высказать своё мнение, отдать свой голос за наше общее будущее – есть», – подчеркнул Балицкий.

Как сообщал «Новый День», ранее сегодня Народные советы ЛНР и ДНР приняли законы о проведении референдумов по вопросу вхождения республик в состав России в период с 23 по 27 сентября. Кроме того, глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо подписал указ о проведении аналогичного референдума в тот же период.

Запорожье, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Украина

«Нам другого выбора не оставили»: спикер Госдумы заявил о поддержке решения Донбасса войти в состав России / «Больше не стоит откладывать»: в Госдуме допускают, что решение о референдуме в Донбассе может быть принято в ближайшие часы / Россия сменит вектор развития: Медведев высказался в поддержку референдумов в ЛДНР / Главу ЛНР призвали незамедлительно провести референдум о присоединении к России / США наращивают военно-биологический потенциал под видом оказания помощи развивающимся государствам, – Минобороны РФ / Пленный украинский военный: ВСУ противостоят «вагнеровцам» в Донбассе, чтобы не допустить их прорыва в сторону Днепра / Взрыв в луганской Генпрокуратуре: погибли глава ведомства и его заместитель / Российские военные уничтожили штаб центра спецопераций «Юг» ВСУ

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Донбасс, Центр России, В мире, Конфликт на Украине, Политика, Россия, Украина,