«Откладывать нет смысла»: Запорожье присоединится к референдумам ЛДНР и Херсонщины о вхождении в состав России

Референдум по вопросу вхождения Запорожской области в состав России пройдет синхронно с голосованием в народных республиках Донбасса и Херсонщине – с 23 по 27 сентября. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации региона Евгений Балицкий в видеообращении к землякам.

«Сегодня я подписал положение о проведении референдума по вопросу территориальной принадлежности Запорожской области. Он пройдет с 23 по 27 сентября», – сказал глава Балицкий.

При этом он подчеркнул, что местные власти полностью готовы к проведению голосования. «Я абсолютно уверен в том, что момент для принятия такого решения наступил. Откладывать процедуру нет смысла, тут я полностью согласен с нашими общественными деятелями. Технически мы готовы. Безопасность избирательных участков обеспечена. Наши рубежи надёжно защищены российскими военными. Все условия для того, чтобы каждый житель Запорожской области смог высказать своё мнение, отдать свой голос за наше общее будущее – есть», – подчеркнул Балицкий.

Как сообщал «Новый День», ранее сегодня Народные советы ЛНР и ДНР приняли законы о проведении референдумов по вопросу вхождения республик в состав России в период с 23 по 27 сентября. Кроме того, глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо подписал указ о проведении аналогичного референдума в тот же период.

Запорожье, Андрей Дорофеев

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