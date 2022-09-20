В ДНР и Херсонщине назначили даты референдумов о присоединении к России

Депутаты Народного совета Донецкой народной республики приняли закон о референдуме по вхождению в Россию. Плебисцит назначен на те же дни, что и в Луганской народной республике – с 23 по 27 сентября. Решение об этом принято Народным советом ДНР.

Глава ДНР Денис Пушилин обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой как можно быстрее рассмотреть вопрос вхождения республики в состав России в случае положительного решения жителей на референдуме.

«Многострадальный народ Донбасса заслужил быть частью Великой Страны, которую всегда считал своей Родиной. Это событие будет восстановлением исторической справедливости, наступления которого жаждут миллионы русских людей», – написал Пишилин в своем Telegram.

Только что стало известно, что глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо подписал указ о проведении референдуме по вопросу вхождения Херсонской области в состав России. Об этом он сообщил в своем Telegram. Согласно документу, плебисцит также пройдет с 23 по 27 сентября.

Напомним, накануне Общественные палаты ДНР и ЛНР обратились к руководителям своих республик с призывом о незамедлительном проведении референдумов о вхождении в состав России. Сегодня, 20 сентября, с аналогичным призывом выступили Общественный совет Херсонской области и общественность Запорожской области.

Москва, Наталья Петрова

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