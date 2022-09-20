Референдум о присоединении ЛНР к РФ начнется 23 сентября

Глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник подписал закон о проведении референдума по вопросу присоединения к Российской Федерации. Жители ЛНР смогут проголосовать 23-27 сентября.

Народный совет ЛНР принял закон «О референдуме Луганской Народной Республики по вопросу о вхождении в состав Российской Федерации на правах субъекта РФ». После этого документ передали на подпись главе республики.

«Народный совет постановляет. Назначить референдум ЛНР по вопросу о вхождении в состав РФ на правах субъекта РФ. Вынести на референдум следующий вопрос: вы за вхождении ЛНР состав РФ на правах субъекта РФ?», – процитировал документ председатель Народного Совета республики Денис Мирошниченко.

В целях безопасности и доступности участия в референдуме для всех желающих голосования будет проводиться несколько дней. Жители ЛНР смогут выразить свою волю с 23 по 27 сентября, передает ЛуганскИнформЦентр.

Накануне Общественные палаты ДНР и ЛНР обратились к руководителям своих республик с призывом немедленно провести референдум о включении республик в число регионов России. Глава ДНР Денис Пушилин и глава ЛНР Леонид Пасечник договорились синхронизировать свои действия в этом направлении.

Как сообщал «Новый День», администрация Херсонской области также решила провести референдум о присоединении к РФ.

Луганск, Наталья Рязанова

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