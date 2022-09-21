Жители освобожденной части Николаевской области примут участие в референдуме

Глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подписал указ о включении в состав Херсонской области освобожденных территорий Николаевской области. Речь идет о Снигиревском и Александровском муниципальных округах. На этих территориях также будет проходить референдум по вхождению Херсонщины в состав России.

Об этом сообщается в официальном телеграм-канале администрации региона. Таким образом, в голосовании примут участие жители города Снигиревка и села Александровка Снигиревского района.

В сообщении отмечается, что решение о присоединении освобожденных территорий Николаевской области к Херсонщине принято в ответ на обращение их жителей, «которые ежедневно страдают от непрекращающейся агрессии со стороны киевского режима».

Накануне Сальдо сообщил, что референдум о вхождении Херсонской области в Россию пройдет с 23 по 27 сентября. В избирательном бюллетене будет один вопрос: «Вы за выход Херсонской области из состава Украины, образование Херсонской областью самостоятельного государства и вхождение его в состав Российской Федерации на правах субъекта Российской Федерации?».

Решения о проведении плебисцитов приняли также власти республик Донбасса и освобожденной территории Запорожской области. Там голосования также пройдут с 23 по 27 сентября.

Москва, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»