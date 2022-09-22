Минобороны России прокомментировало обмен пленными

Минобороны РФ прокомментировало обмен пленными, который сегодня ночью провели Россия и Украина. В ведомстве заявили, что Москве переданы 55 человек.

«В результате сложного переговорного процесса по обмену, сегодня ночью с подконтрольной киевскому режиму территории Украины возвращены 55 военнослужащих Вооруженных Сил РФ, Донецкой и Луганской республик, которым в плену грозила смертельная опасность», – сказано в сообщении.

Освобожденных военных доставили на территорию России самолетом военно-транспортной авиации. Сейчас они находятся в медучреждениях Минобороны.

«Всем освобожденным военнослужащим предоставлена возможность связаться с родственниками. Им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь», – отметили в оборонном ведомстве.

Ранее об обмене сообщили украинские власти. По данным Киева, Украина вернула 215 человек, среди которых 108 бойцов батальона «Азов» (признан в России террористической организацией и запрещен), включая пятерых командиров. По условиям обмена последние должны будут находиться в Турции до окончания боевых действий.

Отмечалось, что среди людей, переданных Москве, находится бывший народный депутат и лидер движения «Украинский выбор» Виктор Медведчук.

Москва, Наталья Петрова

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