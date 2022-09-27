Офис Зеленского пригрозил смертью мобилизованным россиянам

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак выступил с угрозами в адрес мобилизованных граждан России. Он заявил, что тех из них, кто откажется сдаться в плен, будет ждать смерть.

«Мобилизованные россияне, которые сдадутся в плен, имеют шанс сохранить жизнь. У всех остальных его не будет», – написал он в соцсети, сообщает издание «Страна.ua».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал граждан, находящихся на освобожденных Россией территориях помогать уничтожать россиян, – сообщают украинские СМИ.

Указом президента России Владимира Путина 21 сентября в стране объявлена частичная мобилизация. Глава государства назвал это решение неотложным шагом для защиты суверенитета, безопасности и территориальной целостности России.

По словам министра обороны Сергея Шойгу, частичная мобилизация затронет порядка 300 тыс. резервистов. Он пояснил, что призывать на военную службу будут граждан, состоящих в запасе, а именно, тех, кто отслужил, имеют военно-учетную специальность и боевой опыт.

Москва, Наталья Петрова

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