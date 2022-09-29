Всемирный банк отправил Украине помощь в $11 млрд

Всемирный банк (ВБ) выделил 13 млрд долларов на экстренную помощь Украине. Большая часть средств уже распределена, рассказал президент банка Дэвид Мэлпас.

«Благодаря двусторонним проектам и партнерам по развитию мобилизовано 13 млрд долларов на экстренную финансовую помощь Украине. 11 млрд уже были распределены посредством наших проектов и трастовых фондов», – цитирует чиновника ТАСС.

В середине сентября Европарламент одобрил отправку Киеву макрофинансовую помощь в пять миллиардов евро. Еще миллиард был отправлен до этого, а общая сумма может превысить 10 млрд евро.

Уже на конец мая бюджет Украины финансировался из собственных доходов лишь на треть. Остальная часть поступала в госказну за счет международной грантовой и кредитной помощи.

Стэнфорд, Наталья Рязанова

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