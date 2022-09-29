Российское военные уничтожили 80 иностранных наемников в ДНР

Российские военные продолжают СВО на Украине. Противник несет потери, как среди военнослужащих ВСУ, так и среди иностранных наемников. Об обстановке в зоне спецоперации рассказали в Министерстве обороны РФ.

«Высокоточным ударом ВКС России по позициям подразделений иностранных наемников «Иностранный легион» в районе населенного пункта Николаевка Донецкой Народной Республики уничтожено до 80-ти боевиков», – говорится в сообщении оборонного ведомства.

Кроме того, в Харьковской области ликвидировано более 70-ти украинских военнослужащих и 14 единиц военной техники. Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии за сутки поражено шесть пунктов управления ВСУ в ДНР и Харьковской области, а также 87 артиллерийских подразделений, живая сила и военная техника в 198-ми районах.

Российские военные сообщают о подавлении американской реактивной батареи систем залпового огня «HIMARS» в Днепропетровской области, артиллерийской батареи американских гаубиц М777 в Запорожской области и взвода крупнокалиберных орудий «Гиацинт» в ДНР. Также уничтожены девять складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения. В Николаевской области уничтожена радиолокационная станция украинского зенитного ракетного комплекса «С-300».

ВСУ лишились двух самолетов: МиГ-29 был сбит в ДНР, Су-24 – в Николаевской области. Средства ПВО уничтожили восемь украинских беспилотников, поразили в воздухе 17 снарядов «HIMARS» и одну противорадиолокационную ракету «HARM».

Москва, Зоя Осколкова

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