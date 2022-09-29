Южная Корея отправит Украине вооружение на $3 млрд за счет США

Киевский режим вскоре получит новый пакет военной помощи на три миллиарда долларов. Южная Корея отправит вооружение в Чехию, откуда оно уйдет на Украину. Оплачивать поставку будут США.

По данным издания iDNES, в пакет войдут зенитно-ракетные комплексы Chiron для стрельбы по низколетящим объектам, артснаряды. Чешская оборонная фирма закупит вооружение в Южной Корее и передаст Украине. Так Сеул не нарушит свой отказ от отправки оружия на Украину. Сделка будет совершена на средства Штатов.

Чешское Минобороны не комментирует информацию об этой сделке. Но подтвердило, что продолжит помогать Киеву. Подробности поставок и наименования отправленных вооружений не раскрываются в целях безопасности.

Накануне Пентагон объявил о выделении военной помощи Киеву на 1,1 млрд долларов.

Прага, Наталья Рязанова

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