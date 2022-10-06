СКР завершил более 100 дел о преступлениях Киева в Донбассе

Следственный комитет России завершил расследование более 100 уголовных дел о преступлениях киевского режима в отношении жителей Донбасса. Следователи фиксируют доказательства по факту новых обстрелов Донецка и региона.

«Мы уже завершили расследование более 100 уголовных дел, которые совершаются представителями киевского фашистского режима в Донбассе и на Украине», – рассказал председатель СКР Александр Бастрыкин.

Работа продолжается по другим делам. Так, 6 октября следователи зафиксировали доказательства по обстрелам Киевского района Донецка и поселка шахты им. Абакумова. В их результате погибли и пострадали мирные жители, в их числе ребенок, пояснили в пресс-службе ведомства.

В Донбассе и на Украине работают более 500 следователей, криминалистов и экспертов СКР. Они закрепляют доказательства и передают дела следователям из Донецкой и Луганской народных республик, пояснил Бастрыкин на заседании Совета при президенте РФ по делам казачества в Пятигорске, передают «Известия».

На конец июля СКР возбудил более 1300 уголовных дел по событиям на Украине. К ответственности привлечены более 400 человек.

Москва, Наталья Рязанова

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