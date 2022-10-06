ВС РФ отбили наступление ВСУ на всех направлениях и освободили Зайцево

Киевский режим попытался возобновить наступление на нескольких направлениях сразу, но получил отпор. Российские силы уничтожили более 400 украинских военных, сообщили в министерстве обороны РФ.

Союзные силы освободили поселение Зайцево в Донецкой Народной Республике. На Артёмовском направлении уничтожено более 120 военных, три БМП. Авиация ВКС России лишила 56-ю мотопехотную бригаду ВСУ 60 боевиков, двух танков около Нового Комара в ДНР.

На Купянском направлении в бой на Першотравневое, Кисловку и Берестовое ВСУ бросили три батальонные тактические группы. Российские войска отбили все атаки, уничтожив более 120 боевиков, пять танков, 12 боевых бронированных машин и 14 автомобилей.

Российская артиллерия уничтожила две украинские диверсионно-разведывательные группы в количестве 25 боевиков и два пикапа с крупнокалиберными пулеметами под Петровским в Харьковской области.

На Андреево-Криворожском направлении киевский режим в течение суток несколько раз пытался прорвать оборону ВС РФ в направлении населенных пунктов Дудчаны, Суханово, Садок, Брускинское.

«На всех направлениях противник отброшен от линии обороны российских войск. Уничтожено более 100 украинских военнослужащих, шесть танков, восемь боевых бронемашин и девять автомобилей», – сказал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков на брифинге.

На Краснолиманском направлении воинские формирования киевского режима активных боевых действий не предпринимали.

2 октября киевский режим начал наступление на николаевском, андреевском и криворожском тактических направлениях. Российские войска сорвали продвижение ВСУ в районе населённых пунктов Брускинское, Костромка, Давыдов Брод.

Москва, Наталья Рязанова

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