Европарламент призвал ЕС и союзников активнее слать Украине оружие

Депутаты Европарламента одобрили резолюцию о наращивании военной помощи Украине. Документ призывает Евросоюз и другие государства активнее отправлять военную помощь киевскому режиму.

«Колеблющиеся» государства-члены должны предоставить свою справедливую долю необходимой военной помощи», – цитирует документ «Интерфакс». Резолюция принята большинством голосов: 504 – «за», 26 – «против» при 36 воздержавшихся.

Как сообщал «Новый День», во время сессии Генассамблеи ООН показали видеообращение президента Украины Владимира Зеленского. Он призвал все страны мира оказать Украине военную помощь, включая военное снаряжение и боеприпасы.

Президент США Джо Байден одобрил выделение Киеву нового пакета военной помощи в размере 625 млн долларов. В отправку войдут РСЗО HIMARS, артиллерийские орудия, бронемашины.

Брюссель, Наталья Рязанова

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