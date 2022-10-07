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Пятница, 7 октября 2022, 13:08 мск

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Украинские войска потеряли контроль над тремя населенными пунктами на подступах к Артёмовску

Российские войска взяли под контроль на территории Донецкой народной республики (ДНР) три населенных пункта в пригороде Артёмовска. Об этом сообщается в Telegram-канале штаба территориальной обороны ДНР.

«По состоянию на 7 октября 2022 г. на территории Донецкой Народной Республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила Отрадовку, Веселую Долину и Зайцево», – уточнили в штабе.

Как отмечают военные обозреватели, взятие этих населенных пунктов открывает возможность для штурма Артёмовска (Бахмута), который является одним из ключевых пунктов обороны ВСУ.

Накануне минобороны России уже сообщало о взятии Зайцево. В то же время, как пояснил в своем Telegram-канале обозреватель Борис Рожин (Colonelcassad), о полном контроле над населенным пунктом пока говорить рано. По его данным, там идет зачистка, которая продолжится один-два дня.

Донецк, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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