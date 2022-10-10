ВС РФ вновь сорвали попытку ВСУ переправиться через реку Жеребец

Украинские боевики на Краснолиманском направлении пытались форсировать реку Жеребец около Макеевки и Райгородка Луганской народной республики. Российская артиллерия и ракетные войска плотным огнем сорвали усилия ВСУ навести переправы через реку, сообщили в Минобороны РФ.

Киевский режим отправил четыре ротные тактические группы к поселениям Кисловка, Табаевка и Куземовка на Купянском направлении. Российские войска отбили все атаки и уничтожили более 40 украинских военных, пять танков, четыре боевые бронемашины и 15 единиц автомобильной техники.

На Николаево-Криворожском направлении три батальонные тактические группы и подразделения иностранных наемников продвигались к Брускинскому, Безыменному, Садку и Суханово в Херсонской области, но были отброшены на исходные позиции. В итоге ВСУ лишилась более 60 боевиков, девяти танков, 16 бронированных и 17 военных автомобилей.

За сутки российскими силами поражены шесть пунктов управления ВСУ, 52 артиллерийских подразделения на огневых позициях, пять складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения, две базы хранения топлива для военной техники. Уничтожена украинская живая сила и военная техника в 143 районах.

«Истребительной авиацией ВКС России в районе Белой Криницы Херсонской области сбит МиГ-29 воздушных сил Украины. Средствами ПВО уничтожены шесть беспилотников, шесть снарядов американской РСЗО HIMARS, три противорадиолокационных ракеты HARM, баллистическая ракета «Точка-У», – рассказал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

Он также подтвердил, что массированный удар высокоточным оружием по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины достиг своей цели. «Все назначенные объекты поражены», – добавил Конашенков.

Москва, Наталья Рязанова

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