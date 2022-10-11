Российские силы сбили украинский Ми-24 и семь беспилотников

ВКС России сбили вертолет Ми-24 воздушных сил Украины около Марьянского в Днепропетровской области. Российские средства ПВО за сутки уничтожили семь украинских беспилотников, в том числе ударный аппарат «Свитчблэйд-600», рассказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«В воздухе сбиты 15 снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS в районах населенных пунктов Веровка, Тягинка, Антоновка, Львово, а также шесть американских противорадиолокационных ракет HARM в районе населенного пункта Антоновка Херсонской области», – добавил он.

За сутки разбиты пункт управления 66-й механизированной бригады ВСУ около Нового в Донецкой Народной Республике, 46 артиллерийских подразделений, две базы хранения топлива под Днепропетровском и Павлоградом. Также уничтожены пять складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения и склад боеприпасов к РСЗО HIMARS.

Поражена живая сила и военная техника в 156 районах, а также отражены попытки киевского режима напасть на всех направлениях. На Купянском противник отброшен от Крахмального Харьковской области и Стельмаховки Луганской Народной Республики. ВСУ лишилась 40 военных и четырех боевые бронемашин. На Запорожском направлении киевский режим потерял еще 30 боевиков и танк под Никольским, Новомайорским и Степным в ДНР.

На Краснолиманском направлении российские силы вновь помешали украинским боевикам перейти реку Жеребец: переправы разрушены, уничтожены 20 военных и четыре пикапа. К ним на помощь шла рота 66-й механизированной бригады ВСУ, но подорвалась на минном поле и попала под огонь артиллерии. В итоге у противника стало на 80 человек, восемь бронемашин и четыре пикапа меньше.

На Николаево-Криворожском направлении ликвидировано около 150 военных ВСУ, шесть танков, восемь бронемашин и шесть автомобилей.

«Сегодня ВС РФ продолжено нанесение массированного удара высокоточным оружием по объектам военного управления и системы энергетики Украины. Цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены», – добавил Конашенков.

Москва, Наталья Рязанова

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