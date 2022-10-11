Австралия отправит инструкторов для обучения солдат ВСУ

Австралия предложила Украине услуги военных инструкторов для обучения бойцов, выступающих против российских сил. Киев, в свою очередь, попросил больше оружия, пишет The Sydney Morning Herald.

Глава Минобороны Австралии Ричард Марлз заверил украинского посла Василия Мирошниченко в долгосрочной поддержке в связи с конфликтом на территории Украины. Канберра готова поделиться военным опытом, если обучение будет происходить «на территории НАТО».

Украинский дипломат согласился с пользой обучения бойцов ВСУ, но попросил у министра продолжить поставки военной техники и боеприпасов.

Евросоюз пообещал провести подготовку 15 тыс. украинских военных. Штаб-квартиру миссии разместят в Брюсселе.

Инструкторы ряда стран передавали опыт военным из ВСУ, но у них возникли трудности. Так, прибывшие в Великобританию украинцы практически не знали английский язык, а британцы не сумели найти нужное число переводчиков на украинский.

Канберра, Наталья Рязанова

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