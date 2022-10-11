ЕП одобрил отправку тяжелого вооружения в Киев

Украина должна получить тяжелое вооружение для своей защиты, заявила глава Европарламента Роберта Метсола. Подобная военная помощь поможет стране выжить, уверена чиновница.
«Украина должна защищать себя. Украине необходимо тяжелое вооружение и оборонительные системы, которые позволят им выжить», – приводит слова Метсолы РИА Новости.
Москва ранее предостерегла Запад от поставок Киеву тяжелого и дальнобойного оружия. В противном случае Россия будет вынуждена принимать адекватные ответные меры. Подобные действия США и НАТО могут привести к «катастрофическим последствиям для Европы».
Брюссель, Наталья Рязанова
© 2022, РИА «Новый День»
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