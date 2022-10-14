Под Николаевом российские военные уничтожили наемников «Иностранного легиона»

Российские военные продолжают спецоперацию на Украине. Министерство обороны РФ сообщило о потерях в рядах противника и ситуации на передовой.

Так в Львовской области высокоточным оружием большой дальности морского базирования был уничтожен арсенал с оружием, техникой и боеприпасами, переданными киевскому режиму западными странами. ВКС России поразили объекты системы военного управления и энергетики в Киевской и Харьковской областях.

На Купянском направлении солдаты ВСУ пытались трижды атаковать позиции российских войск, но были остановлены артиллерией. Уничтожено до 30 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и четыре пикапа.

На Краснолиманском направлении потери противника составили более 120 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, четыре пикапа и четыре автомобиля. Остатки украинских подразделений отброшены на исходные позиции.

В ДНР российские военные овладели господствующими высотами в районе населенного пункта Времевка. Уничтожено более 90 украинских военнослужащих, два танка, шесть боевых бронированных машин и три пикапа.

В Херсонской области результате огневого поражения уничтожено более 130 боевика ВСУ, три танка, 11 боевых бронированных машин и 7 автомобилей.

Ракетными ударами ВКС России в районе города Николаев поражены пункты временной дислокации украинских военных и формирования наемников «Иностранный легион». «Потери противника составили более 170 военнослужащих и боевиков, четыре боевые бронированные машины, три пикапа и шесть единиц автомобильной техники», – сообщили в оборонном ведомстве.

В воздухе сбит самолет Су-24 воздушных сил Украины. Системы ПВО ликвидировали 15 беспилотников, а также 14 снарядов реактивных систем залпового огня «HIMARS» и «Ольха».

Москва, Зоя Осколкова

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