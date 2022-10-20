российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 20 октября 2022, 18:28 мск

Новости Конфликт на Украине

Новости, Кратко, Популярное

ВСУ пытались прорвать оборону в Херсонской области

Минобороны России сообщило о ситуации на территории проведения спецоперации. Вооруженным силам РФ даже пришлось задействовать танковый резерв, чтобы дать отпор противнику.

Так на Николаево-Криворожском направлении подразделения ВСУ пытались прорвать оборону российских войск. Украинские военные задействовали на узком участке фронта три батальона, в том числе один танковый. В результате им удалось вклиниться в оборону российских подразделений.

«За счет введения российским командованием в бой танкового резерва, а также засадными действиями, противнику было нанесено значительное поражение, в результате которого украинские подразделения беспорядочно бежали. Положение по переднему краю обороны полностью восстановлено», – заявили в оборонном ведомстве.

В общей сложности на этом направлении за сутки ВСУ потеряли более двухсот военнослужащих, 14 танков, 16 боевых бронированных машин и 7 автомобилей. Российским военным удалось захватить в качестве трофеев захвачено два танка, одну боевую машину пехоты и установку разминирования УР-77. 18 украинских солдат сдались в плен.

Вместе с тем российская артиллерия уничтожила более 40 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа на Красно-Лиманском направлении. Ударами авиации и ракетных войск поражены три пункта управления ВСУ, пять пунктов временной дислокации, 72 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 179-ти районах, четыре склада боеприпасов и хранилища топлива для военной техники ВСУ.

Средства ПВО сбили вертолет Ми-8 воздушных сил Украины, 18 украинских беспилотников, а также перехватили три снаряда реактивной системы залпового огня «Ольха».

Москва, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Донбасс vs Киев

Российские военные ликвидировали 120 солдат ВСУ и наемников на Николаево-Криворожском направлении / Армия России овладела Горобьевкой в Харьковской области и отбила атаку ВСУ в Херсонской области / Украина получила €2 млрд помощи от Евросоюза / Российские военные уничтожили около 160 солдат ВСУ в зоне СВО / ВСУ нанесли удар по важной для ЗАЭС инфраструктуре / Власти сообщили об ударах дронов-камикадзе по Киеву. Горит офис «Укрэнерго» – СМИ / Здание мэрии Донецка получило серьезные разрушения после удара ВСУ, ранены два человека (ФОТО) / Под Николаевом российские военные уничтожили наемников «Иностранного легиона»

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Донбасс, Конфликт на Украине, Россия, Донбасс vs Киев, Украина,