США могут передать Украине РЗК HAWK против российских беспилотников

Вашингтон решает, стоит ли отправлять Киеву зенитный ракетный комплекс HAWK. Установки могут помочь защитить Украину от атак с воздуха, пишет Reuters со ссылкой на чиновников в Штатах.

Система HAWK создана по технологии времен войны во Вьетнаме и является предшественником комплексов PATRIOT. Штаты даже не рассматривают вопрос передачи Украине современных средств ПВО, но готовы освободить склады от устаревших HAWK.

Эти ЗРК имеют большую дальность, чем комплексы Stinger, ранее отправленные Вашингтоном в Киев. По мнению американских чиновников, ЗРК HAWK помогут Киеву в борьбе против российских крылатых ракет и беспилотников.

Ранее Пентагон заявил, что активно ищет возможность отправить Украине дополнительные средства ПВО.

Вашингтон, Наталья Рязанова

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