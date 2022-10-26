В ЛНР российские военные отбили пять атак наемников и солдат ВСУ

В Министерстве обороны РФ сообщили о безуспешном наступлении ВСУ на Купянском направлении. Около 500 наемников и боевиков киевского режима пять раз пытались прорвать оборону.

ВСУ атаковали позиции российских войск на узком фронте в направлении населенного пункта Куземовка Луганской народной республики. «Все атаки отражены. Активными действиями российских войск, огнем артиллерии, ударами армейской, штурмовой авиации и тяжелых огнеметных систем противник отброшен на исходные позиции», – говорится в сообщении оборонного ведомства. В результате были уничтожены более 160 боевиков, пять танков, девять боевых бронированных машин и 10 пикапов.

Кроме того, на Красно-Лиманском направлении ликвидированы более 70 украинских военнослужащих, два танка, пять боевых машин пехоты, бронетранспортер и пять пикапов.

На Николаево-Криворожском направлении противник потерял 125 солдат, семь боевых бронированных машин и 13 автомобилей.

В Харьковской области уничтожен узел связи ВСУ. В Днепропетровске российские военные подорвали нефтехранилище, с которого осуществлялось снабжение дизельным топливом группировки войск на Донбассе.

За последние сутки средствами ПВО были сбиты 10 беспилотников и 13 снарядов «HIMARS».

Москва, Зоя Осколкова

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