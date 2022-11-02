Рим приостановил отправку военной помощи Киеву

Италия приостановила отправку военной помощи Украине в рамках шестого пакета. Власти намерены проконсультироваться с НАТО, чтобы понять нужды Киева.

Италия утвердила уже пять пакетов военной помощи Украине. Поставки по четвертому и пятому до сих пор не завершены, а в Риме обсуждают новую отправку. Киев попросил системы ПВО SAMP-T, но Минобороны Италия признало, что таких ЗРК в стране мало. Официальный Рим готов отправить Киеву другое вооружение, но не знает, какое.

«Сначала надо согласовать с НАТО и подробно рассмотреть военные запросы Украины. Только тогда мы поймем, что нужно Киеву и какое вооружение мы можем поставить», – приводит слова источников в итальянском правительстве РИА Новости.

Ожидается, что генсек НАТО Йенс Столтенберг приедет в Рим на переговоры с премьер-министром Италии Джорджей Мелони и главой Минобороны Гуидо Крозетто в ближайшие дни.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц отказался поставлять на Украину современные танки Leopard 2. Он отклонил сделку на 1,55 млрд евро об отправке на Украину 100 танков Leopard 2A7.

Рим, Наталья Рязанова

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