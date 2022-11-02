Российские военные помешали ВСУ прорвать линию обороны в Херсонской области

Вооруженные силы России продолжают проведение спецоперации на Украине. Как сообщили в Министерстве обороны РФ, за последние сутки украинские военные несколько раз попытались совершить прорыв в Херсонской области, но потерпели неудачу.

«На Николаево-Криворожском направлении российскими войсками предотвращены попытки прорыва ВСУ в направлениях населенных пунктов Ищенка, Брускинское, Суханово и Пятихатки Херсонской области, – говорится в сообщении оборонного ведомства. – В результате огневого поражения и решительных действий российских подразделений противник отброшен на исходные позиции».

ВСУ потеряли 105 военнослужащих, два танка, девять боевых бронированных машин и семь единиц автомобильной техники. Кроме того, была уничтожена украинская радиолокационная станция наведения и целеуказания зенитного ракетного комплекса С-300.

Тем временем, на Купянском направлении ВСУ потеряли 150 военнослужащих и иностранных наемников, шесть танков, пять боевых машин пехоты и 10 автомобилей. На Красно-Лиманском направлении – около 250 военнослужащих, два танка, две боевых машины пехоты, пять пикапов и два автомобиля.

В воздухе истребительной авиацией был сбил самолет МиГ-29 воздушных сил Украины. Средства ПВО уничтожили 12 украинских беспилотников, а также 24 снаряда реактивных систем залпового огня, в том числе 14 реактивных снарядов «HIMARS» и 10 реактивных снарядов «Ольха» и «Ураган».

Москва, Зоя Осколкова

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