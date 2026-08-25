Армия России продолжает наступление в зоне спецоперации. В Министерстве обороны РФ сообщили о взятии под контроль поселка Анновка в Донецкой Народной Республике.
«В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск «Центр» освобожден населенный пункт Анновка Донецкой Народной Республики», – говорится в сообщении.
Кроме того, на этом направлении нанесено поражение живой силе и технике бригад ВСУ в районах населенных пунктов Викторовка, Белозерское, Новотроицкое, Грузское, Доброполье, Новогришино Донецкой Народной Республики, Марьевка и Юрьевка Днепропетровской области.
За последние сутки авиация, артиллерия, ракетные и беспилотные войска ВС РФ атаковали предприятия военной промышленности, логистические центры, объекты топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры Украины, используемые ВСУ.
Также под удар попали склады боеприпасов, места подготовки и запуска крылатых ракет большой дальности «Фламинго», цеха сборки, места хранения БПЛА и комплектующих к ним, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 153 районах.
«Средствами противовоздушной обороны сбиты восемь управляемых авиационных бомб, пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 460 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – добавили в МО.
Москва, Зоя Осколкова
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