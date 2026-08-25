Армия России продолжает наступление в зоне спецоперации. В Министерстве обороны РФ сообщили о взятии под контроль поселка Анновка в Донецкой Народной Республике.

«В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск «Центр» освобожден населенный пункт Анновка Донецкой Народной Республики», – говорится в сообщении.

Кроме того, на этом направлении нанесено поражение живой силе и технике бригад ВСУ в районах населенных пунктов Викторовка, Белозерское, Новотроицкое, Грузское, Доброполье, Новогришино Донецкой Народной Республики, Марьевка и Юрьевка Днепропетровской области.

За последние сутки авиация, артиллерия, ракетные и беспилотные войска ВС РФ атаковали предприятия военной промышленности, логистические центры, объекты топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры Украины, используемые ВСУ.

Также под удар попали склады боеприпасов, места подготовки и запуска крылатых ракет большой дальности «Фламинго», цеха сборки, места хранения БПЛА и комплектующих к ним, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 153 районах.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты восемь управляемых авиационных бомб, пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 460 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – добавили в МО.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube