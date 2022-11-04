В ряде регионов Украины объявлена воздушная тревога

Воздушная тревога объявлена в ряде регионов Украины. Система предупреждения сработала в Хмельницкой, Тернопольской и Ровенской областях, передает ТАСС.

Ранее тревога была объявлена Киевской, Винницкой, Харьковской и Житомирской областях. До этого жителей Кировоградской и Черкасской областей также предупредили о возможных угрозах с воздуха.

Командование Воздушных сил Украины извинилось перед гражданами за ложные воздушные тревоги. В ведомстве пояснили, что предупреждение объявляют каждый раз, когда в небе над Россией замечают самолеты-носители ракет типа «Кинжал» и подобных.

Киев, Наталья Рязанова

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