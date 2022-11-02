На Украине введены графики почасовых отключений электричества

Графики почасовых отключений электроэнергии ввели на севере и в центре Украины. Об этом сообщила компания «Укрэнерго».

«Сегодня, 2 ноября, с 6 часов утра введены в действие графики почасовых отключений», – говорится в сообщении. Ограничения электроснабжения коснутся потребителей в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской и Полтавской областях.

В компании пояснили, что эта мера необходима, чтобы «уменьшить нагрузку на сети, обеспечить постоянное балансирование энергосистемы и избежать повторных аварий после того, как сети были повреждены российскими ракетными обстрелами и атаками дронов».

Накануне глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба заявил об угрозе отключения света в регионе на две недели. О внеплановых и длительных отключениях электроэнергии ранее предупредили жителей Харьковской, Черниговской, Житомирской и Черкасской областях.

Напомним, во вторник Минобороны России сообщило, что после нанесения массированного удара по объектам систем управления, связи и энергетики Украины 31 октября было существенно нарушено управление группировками войск ВСУ и их тыловым обеспечением.

Добавим, утром 2 ноября воздушная тревога была объявлена на востоке Украины – в Харьковской, Днепропетровской, Полтавской областях, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области.

Власти Черкасской области сообщили о ночной атаке дрона-камикадзе по объекту инфраструктуры в регионе. Глава военной администрации региона Игорь Табурец заявил, что один из инфраструктурных объектов региона получил повреждения. Подробностей он не сообщил.

Киев, Наталья Петрова

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