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Конфликт на Украине

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Суббота, 5 ноября 2022, 19:16 мск

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«Перебор с потреблением»: на Украине объявили об аварийном отключении электроэнергии

На Украине пересмотрели графики отключения электроэнергии. Компания «Укрэнерго» сообщила, что Киев, а также Киевскую, Черниговскую, Черкасскую, Житомирскую, Сумскую, Харьковскую и Полтавскую области Украины перевели с почасовых отключений на аварийные.

Как пишут украинские СМИ, такой шаг в энергокомпании объяснили «перебором» потребления. Утром выходного дня украинцы, вопреки прогнозам, использовали больше электроэнергии, чем утром в пятницу или четверг. Из-за этого почасовые графики не актуальны – отключать будут по мере возникновения критических проблем.

Киев, Светлана Антонова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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