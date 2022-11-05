«Перебор с потреблением»: на Украине объявили об аварийном отключении электроэнергии

На Украине пересмотрели графики отключения электроэнергии. Компания «Укрэнерго» сообщила, что Киев, а также Киевскую, Черниговскую, Черкасскую, Житомирскую, Сумскую, Харьковскую и Полтавскую области Украины перевели с почасовых отключений на аварийные.

Как пишут украинские СМИ, такой шаг в энергокомпании объяснили «перебором» потребления. Утром выходного дня украинцы, вопреки прогнозам, использовали больше электроэнергии, чем утром в пятницу или четверг. Из-за этого почасовые графики не актуальны – отключать будут по мере возникновения критических проблем.

Киев, Светлана Антонова

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