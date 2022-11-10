Париж передаст Киеву самоходки CAESAR

Франция отправит на Украину шесть самоходных артиллерийских установок CAESAR в ближайшие недели, сообщил министр обороны страны Себастьян Лекорню.

«Доставим их в ближайшие недели. Пока мы поставили другие виды артиллерии предыдущего поколения, гаубицы TRF1», – приводят его слова «Известия».

В середине октября Париж пообещал Киеву системы ПВО Crotale для борьбы с беспилотниками и воздушными бомбардировками. На территории Украины все чаще звучит воздушная тревога, а власти сообщают об ударах по объектам энергетической инфраструктуры ракетами и дронами-камикадзе.

Париж, Наталья Рязанова

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