В Минобороны РФ рассказали о перегруппировке российских военных в Херсонской области. По словам официального представителя оборонного ведомства Игоря Конашенкова, все проходит в рамках запланированного.

«На Николаево-Криворожском направлении осуществляется маневр подразделений российской группировки войск на подготовленные позиции на левом берегу реки Днепр, в строгом соответствии с утвержденным планом», – говорится в сообщении.

Кроме того, в Минобороны сообщили о потерях противника за последние сутки. Так на Купянском направлении было уничтожено более 90 украинских военнослужащих и боевиков, один танк и четыре боевые бронированные машины. На Красно-Лиманском направлении российские войска отбили попытки прорвать оборону. ВСУ потеряли до 70-ти солдат убитыми и ранеными, одну боевую машину пехоты и три пикапа.

«На Южно-Донецком направлении отражена контратака подразделений ВСУ в направлении населенного пункта Никольское Донецкой Народной Республики. Российской артиллерией и армейской авиацией уничтожено до 55 боевиков, один танк и две боевые бронированные машины», – добавили в оборонном ведомстве.

В воздухе киевский режим понес потери в виде самолета Су-25, которых был сбит в Николаевской области, и вертолета Ми-8, уничтоженного в Запорожье. Средствами ПВО за сутки были сбиты девять беспилотников, перехвачен 21 реактивный снаряд систем «HIMARS» и «Ольха», а также три противорадиолокационные ракеты «HARM».

Москва, Зоя Осколкова

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