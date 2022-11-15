Прорыв не удался: в Запорожской области отразили атаку штурмовиков ВСУ

В Запорожской области отражена крупная атака штурмовой группы украинских военных. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

По его словам, попытка прорыва штурмовой группы была предпринята в начале прошлой недели. «У них было три роты танков Т-72, которые были переданы Польшей, и Т-64. Кто сидел в танках, мы не знаем: поляки или военные ВСУ», – рассказал Рогов ТАСС. Российские военные обнаружили с помощью беспилотников 20 украинских БМП-1 и БТР YPR-765, по ним отработали авиация и реактивная артиллерия.

Подтвержденные потери ВСУ составили пять танков, шесть БМП, более 20 турецких бронеавтомобилей Kirpi и внедорожников, уточнил Рогов. По его словам, российские силы уничтожили более 100 боевиков 98-м батальона территориальным обороны из Днепропетровска, остальные отступили. Политик отметил, что в составе группы были боевики запрещенного в России полка «Азов».

Атака ВСУ была предпринята по направлению из Гуляйполя и Орехова «на юг и юго-запад, чтобы идти на Васильевку, Пологи и дальше на Бердянск и Мелитополь», – добавил Рогов, отметив, что это «максимальный успех на прошлой неделе на запорожском направлении».

Напомним, в субботу, 12 ноября, врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что границы региона надежно охраняются и причин для эвакуации населения нет. Он призвал местных жителей не верить слухам об эвакуации.

До этого Рогов сообщил, что ВСУ усиливают группировку на запорожском направлении. Он отметил, что освободившиеся силы на херсонском направлении перебрашиваются в Запорожскую область.

Москва, Наталья Петрова

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