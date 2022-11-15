Российские военные уничтожили 1400 боевиков ВСУ в боях за Павловку

В ходе наступления российские военные полностью освободили населенный пункт Павловка Донецкой Народной Республики. Об этом сообщается в сводке Минобороны России о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины.

«В ходе боев за Павловку российскими войсками уничтожено до 1400 украинских военнослужащих, два самолета Су-25 воздушных сил Украины, вертолет Ми-8, 12 танков, двадцать семь боевых машин пехоты и до 30-ти других боевых бронированных машин», – говорится в сообщении оборонного ведомства.

Также были уничтожены шесть артиллерийских орудий, в том числе две артиллерийские системы М777, производства США, более 25-ти автомобилей различного назначения и двадцать восемь беспилотников.

Тем временем, российские войска продолжают наступательные действия. В ЛНР были сорваны атаки двух ротных тактических групп ВСУ. Противник остановлен и отброшен к исходному рубежу. Уничтожено до ста украинских военнослужащих, восемь танков, три боевые машины пехоты, пять бронетранспортеров и шесть автомобилей.

На Красно-Лиманском направлении отбиты попытки прорыва ВСУ у населенных пунктов Червонопоповка и Золотаревка. «В результате комплексного огневого поражения российских войск за сутки на данном направлении уничтожено до 90 украинских военнослужащих, один танк, четыре боевые бронированные машины и пять пикапов», – сообщили в Минобороны.

В воздухе за сутки уничтожено семь беспилотников, перехвачены три снаряда реактивной системы залпового огня «HIMARS».

Москва, Зоя Осколкова

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